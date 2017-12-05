Минтруд объяснил рост официальной безработицы сезонным фактором

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минтруд объяснил почти двухмесячный рост числа зарегистрированных безработных в РФ сезонным фактором и заверил, что это не оказывает сильного влияния на рынок труда.

Последние пять недель Минтруд сообщает о повышении численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. На 29 ноября она выросла на 1,6% и составила более 730 тысяч человек. Рост численности безработных затронул 77 регионов.

"Незначительное увеличение количества безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, традиционно отмечается в осенне-зимний период, что можно отнести к сезонному фактору, не оказывающему сильного влияния на рынок труда", — заявили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

"В настоящее время рынок труда находится в стабильном положении. Уровень регистрируемой безработицы – ниже значений прошлого года", — добавили в Минтруде.

Так, по данным ведомства, на 1 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%, а на 1 ноября 2016 года –1,1 %, на 1 октября 2017 года – 1 %, а на 1 октября 2016 года –1,1 %.

"Также фиксируется существенное снижение численности работников, занятых в неполных режимах работы", — добавили в ведомстве.

В Минтруде также напомнили, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа, где уровень безработицы традиционно находится на высоком уровне, Минтруд России предлагает реализовать в 2018 году дополнительные мероприятия по поддержке рынка труда, софинансируемые из федерального бюджета. Это опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировка работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан. Кроме того, запланированы мероприятия по созданию и развитию предпринимательской деятельности, стажировки для выпускников вузов и колледжей для получения опыта работы и последующего трудоустройства.