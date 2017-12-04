В Минтрансе обсудят задержки рейсов "Аэрофлота"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров вынесет на обсуждение общественного совета при Минтрансе РФ ситуацию, при которой пассажиры "Аэрофлота" вечером в пятницу провели часы в самолетах перед вылетом из "Шереметьево". Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя объединения Илья Зотов.

Ближайшее заседание общественного совета при Минтрансе пройдет 12 декабря.

"На общественном совете будет поднята ситуация, жертвой которой стали тысячи пассажиров, которые воспользовались услугами компании ПАО "Аэрофлот" 1-2 декабря: их вместо вылета рейса 5-7 часов держали внутри самолета", — заявил Зотов.

Сама авиакомпания сообщала, что всего свыше двух часов с пассажирами на борту было задержано примерно 40 рейсов.

"В этом случае пассажиры не смогут воспользоваться выплатами за задержку рейса, — а мы знаем, что по Монреальской конвенции они серьезно увеличены, — и они не получили положенную услугу отеля", — напомнил Зотов.

Объединению пассажиров, продолжил он, важно обозначить эту проблему, лазейку в законодательстве, которой впредь могут воспользоваться остальные авиакомпании. "Нужно не допустить повторения подобных историй, внимательнее посмотреть авиационные правила и исключить возможность ожидания вылета более одного часа, хотя и этот временной период значительный. Для пассажира каждый полет любой авиакомпанией должен быть комфортным и безопасным, а не приносить лишние сложности и невозможность защитить свои права", — отметил зампредседателя объединения.