МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сбербанк восстановил операции по картам, системы банка работают в штатном режиме, сообщил крупнейший российский банк.

"Сбербанк сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Системы банка работают в штатном режиме. Причина сбоя уточняется. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сказали в пресс-службе Сбербанка журналистам.

Ранее в понедельник Сбербанк предупредил о возможных проблемах при пользовании картами. Со сложностями могли столкнуться держатели карт разных банков при "операциях на терминалах и в торговых сетях", отмечали в Сбербанке.

При звонке в call-центр Сбербанка автоответчик сообщал, что по некоторым банковским картам "было зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям". В банке пообещали вернуть деньги на счет.

Тридцатого ноября Сбербанк фиксировал отказы при оплате картами в торговых точках, через интернет и в банкоматах. Сбой устранили. В апреле возникли трудности с картами Visa Сбербанк — они временно не функционировали из-за внедрения обновления программного обеспечения.