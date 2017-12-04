МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Компания PepsiCo использует только законные методы взаимодействия с органами государственной власти, заявил РИА Новости вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков, комментируя обвинения со стороны Россельхознадзора в незаконном получении внутренних документов ведомства.

В понедельник Россельхознадзор опубликовал сообщение, в котором заявил, что во время встречи представителей Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") с руководством ведомства вице-президент PepsiCo Сергей Глушков представил копию внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку "для служебного пользования" и не направлявшегося в адрес компании.

По мнению ведомства, этот факт говорит о том, что "американская компания использует незаконные методы получения информации государственных органов". Согласно сообщению Россельхознадзора, он обратился в компанию с просьбой предоставить информацию, кем и когда документ был направлен в PepsiCo, с целью проведения расследования.

"Информация, размещенная на сайте Россельхознадзора, не соответствует действительности: мы не получали от Россельхознадзора никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляли никаких документов под грифом "для служебного пользования" руководству Россельхознадзора", — сказал Глушков.

"И российская компания "Вимм-Билль-Данн", и компания PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), используют только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ", — добавил представитель PepsiCo.