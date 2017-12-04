"Россети": работа подстанции "Грозный" не была причиной блэкаута в Чечне

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Работа вторичных систем оборудования на подстанции 330 кВ "Грозный" компании ФСК не была причиной нарушения энергоснабжения 878,8 тысячи человек в Чечне в воскресенье, говорится в сообщении "Россетей".

В воскресенье, 3 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о временных перебоях энергоснабжения в Грозном, добавив, что подача электричества уже восстановлена.

По данным Минэнерго РФ, 3 декабря в 20.02 мск на подстанции на 330 кВ "Грозный" (филиал компании "ФСК ЕЭС", входит в "Россети") отключились выключатели трех автотрансформаторов. В итоге было обесточено оборудование нескольких подстанций. Без электроснабжения оставались около 878,8 тысячи человек. В 20.52 всем потребителям было подано напряжение.

"Россети" ранее сообщили, что причиной нарушения стал сбой в работе вторичных систем на подстанции "Грозный".

"По итогам предварительного расследования причин технологического сбоя в электросетевом комплексе Чеченской Республики… специалистами сделан вывод, что вторичные системы на подстанции 330 кВ "Грозный" отработали в штатном режиме. Причину возникновения короткого замыкания и последующего погашения подстанции "Грозный" выяснит специальная комиссия под руководством Ростехнадзора", — говорится в сообщении компании.