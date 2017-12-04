Сбербанк предупредил об ошибочных списаниях денег с карт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сбербанк предупредил о возможных проблемах при пользовании картами, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Со сложностями могут столкнуться держатели карт разных банков при "операциях на терминалах и в торговых сетях".

Специалисты выясняют причину неполадок. "Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время", — уточнили в пресс-службе.

При звонке в call-центр Сбербанка автоответчик сообщает, что по некоторым банковским картам "было зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям". В банке пообещали вернуть деньги на счет в течение пяти рабочих дней, это произойдет автоматически.

Тридцатого ноября Сбербанк фиксировал отказы при оплате картами в торговых точках, через интернет и в банкоматах. Сбой устранили. В апреле возникли трудности с картами Visa Сбербанк — они временно не функционировали из-за внедрения обновления программного обеспечения.