В Оренбургской области запустят производство лецитина

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На Сорочинском маслоэкстракционном заводе (СМЭЗ) в Оренбургской области будет запущена линия по производству подсолнечного лецитина, который которое широко используется в пищевой промышленности как натуральный эмульгатор, а также при производстве шоколада, кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Лецитин — жироподобное вещество, получаемое из растительных масел, который также применяется в косметической промышленности и в медицине, так как является действующим веществом препаратов, предупреждающих заболевания печени.

Линия по производству подсолнечного лецитина установлена в подготовительно-прессовом цехе завода в рамках программы по развитию производственного комплекса в Сорочинске, уточнили в пресс-службе. Общая сумма инвестиций в проект составила 334 миллиона рублей.

В пресс-службе добавили, что запуск линии позволит увеличить производство высококачественного подсолнечного лецитина на 200 тонн ежегодно.

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