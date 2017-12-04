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Экономика

Образец МС-21 для показов планируют произвести к сентябрю 2018 года

16:5504.12.2017
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© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкСамолет МС-21. Архивное фотоСамолет МС-21. Архивное фото
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Образец нового пассажирского самолета МС-21 для демонстраций планируется произвести к сентябрю 2018 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин рассказал, как проходят летные испытания МС-21

"У нас вторая машина (МС-21 — ред.) будет выдана к марту-апрелю. Третью будем стараться сделать к сентябрю с салоном. Пока у нас эти две машины под установку контрольно-проверочного оборудования, а к сентябрю будем делать машину с салоном для того, чтобы участвовать параллельно и в испытаниях, и в демонстрационных показах", — сказал он в рамках VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

В ноябре вице-президент корпорации "Иркут" (выпускает МС-21) по маркетингу и продажам Кирилл Будаев говорил, что МС-21 может быть представлен не ранее второго квартала следующего года. Ранее у Объединенной авиастроительной корпорации были планы представить воздушное судно на Дубайском авиасалоне, который проходил в середине ноября этого года.

В мае МС-21 выполнил первый полет, а в середине октября первый образец лайнера совершил первый дальний перелет из Иркутска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Первый дальний перелет лайнера МС-21
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкОпытный самолет МС-21-300 17 октября совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского института имени Громова "Раменское" в Жуковском.Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Опытный самолет МС-21-300 17 октября совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского института имени Громова "Раменское" в Жуковском.
© Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкБорт за шесть часов преодолел порядка четырех с половиной тысяч километров без посадки.Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Борт за шесть часов преодолел порядка четырех с половиной тысяч километров без посадки.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкДальний перелет прошел в штатном режиме, все системы самолета работали без сбоев.Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту Жуковский во время первого перелета из Иркутска
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Дальний перелет прошел в штатном режиме, все системы самолета работали без сбоев.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкКорпорация "Иркут", разработчик и производитель нового пассажирского самолета, приступила ко второму этапу летных испытаний лайнера в середине сентября.Техническое обслуживание самолета МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Корпорация "Иркут", разработчик и производитель нового пассажирского самолета, приступила ко второму этапу летных испытаний лайнера в середине сентября.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкВ ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний на МС-21-300 были смонтированы тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию.Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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В ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний на МС-21-300 были смонтированы тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПараллельно, по результатам первого этапа летных испытаний, в самолете было скорректировано программное обеспечение.Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Параллельно, по результатам первого этапа летных испытаний, в самолете было скорректировано программное обеспечение.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПосле перелета испытания борта продолжатся на аэродроме в Жуковском.Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту Жуковский во время первого перелета из Иркутска
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
После перелета испытания борта продолжатся на аэродроме в Жуковском.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПланируется, что пассажирский самолет МС-21 сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Новые лайнеры вмещают до 211 пассажиров.Самолет МС-21, совершивший посадку в аэропорту Жуковский после первого перелета из Иркутска
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
Планируется, что пассажирский самолет МС-21 сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Новые лайнеры вмещают до 211 пассажиров.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПервый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года в Иркутске. Самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года в Иркутске. Самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкИркутский авиационный завод планирует выйти на серийное производство 70 самолетов МС-21 в 2022 году.Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Иркутский авиационный завод планирует выйти на серийное производство 70 самолетов МС-21 в 2022 году.
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