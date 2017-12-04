МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Инициативы президента России Владимира Путина по поддержке семей с детьми поддержат экономический рост и снизят уровень бедности в стране, пишет Минэкономразвития в докладе "Картина экономики в октябре".

Президент Путин на прошлой неделе озвучил ряд предложений, направленных на повышение рождаемости в стране.

"Объявленная "демографическая" программа поддержит экономический рост и снизит уровень бедности. Денежная выплата при рождении первого ребенка, а также возможность получать ежемесячные выплаты из материнского капитала, предоставляемые семьям с учетом их материального положения, помимо основой цели – поддержки рождаемости, приведут к снижению уровня бедности", — говорится в документе МЭР.

По оценкам министерства, меры демографической политики в совокупности с доведением МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения позволят снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году не менее чем на 1 процентный пункт.

Предполагается, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Как отмечает Минэкономразвития, меры по стимулированию рождаемости, включающие программу субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми и планы по открытию дополнительных мест в яслях, также окажут благоприятное влияние на экономический рост. "Положительный вклад должен реализоваться через снижение уровня бедности и повышение потребительского спроса, рост вовлеченности в рынок труда женщин с маленькими детьми, через поддержку отраслей строительства и строительных материалов", — говорится в документе Минэкономразвития.