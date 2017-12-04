"Газпром" разрабатывает технологию сжижения газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. "Газпром" в ближайшие несколько лет создаст свою технологию сжижения газа, сообщил министр энергетики России Александр Новак журналистам после заседания межведомственной рабочей группы по импортозамещению в сфере ТЭК.

"Создание российской технологии по сжижению газа — одна из важнейших задач… Мы видим существенный прогресс в этом направлении, и мы уверены, что в ближайшее время, в ближайшие несколько лет "Газпром" как заказчик реализует эту задачу", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли "Газпром" использовать отечественную систему сжижения газа на Балтийском заводе СПГ.

Он сообщил, что "Газпром" решает эту задачу совместно с промышленными предприятиями, которые работают с ним на долгосрочной основе при государственной поддержке.

Проект "Балтийский СПГ" предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области с возможным расширением до 15 миллионов тонн.