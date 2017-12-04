Дед Мороз хочет выпустить свою криптовалюту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга заявил журналистам, что по совету друзей хочет выпустить собственную разновидность электронных денег.
Он добавил, что для отопления своей резиденции в Великом Устюге хочет установить ферму для майнинга криптовалюты.
Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы зажечь главные городские новогодние елки, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, посетить детские больницы. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.