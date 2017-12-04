Дед Мороз хочет выпустить свою криптовалюту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга заявил журналистам, что по совету друзей хочет выпустить собственную разновидность электронных денег.

"Я живу очень давно и не помню, сколько мне лет, но хочу идти в ногу со временем. Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, "дедульки". Но как бы ни развивалась электроника, я все равно больше люблю письма, написанные от руки", — сказал Дед Мороз, который находится с визитом в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что для отопления своей резиденции в Великом Устюге хочет установить ферму для майнинга криптовалюты.

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы зажечь главные городские новогодние елки, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, посетить детские больницы. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.