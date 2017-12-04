Порт Индига включили в приоритетные проекты развития Арктики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Одним из приоритетных проектов в рамках формирования Ненецкой опорной зоны может стать строительство глубоководного незамерзающего порта Индига в районе одноименного поселка, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, выступая на седьмом международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".
"(В проект формирования Ненецкой опорной зоны) мы включили в первую очередь проекты, которые предусматривают развитие добычи углеводородного сырья и Северного морского пути (СМП)… И одним из приоритетных проектов Ненецкой опорной зоны может стать строительство глубоководного порта Индига", — сказал Цыбульский.
По его словам, предполагаемая пропускная способность порта, строительство которого планируется осуществить по принципу государственно-частного партнерства, составит до 300 миллионов тонн. Предполагается, что в структуру порта войдут, в частности, нефтяные и угольные терминалы, а также терминал по отгрузке сжиженного природного газа (СПГ).
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