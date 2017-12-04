Система криптовалюты Венесуэлы может не найти спроса, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Система единой национальной криптовалюты Венесуэлы может не найти спроса со стороны инвесторов и, таким образом, будет бесполезна для страны, рассказал РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).
По словам эксперта, инициатива властей Венесуэлы — хорошая идея. Однако поскольку в стране популярен биткоин, и его стоимость продолжает расти, инвесторы могут проигнорировать эту инициативу и не начать вкладывать в национальную криптовалюту.
"Многие в стране уже используют биткоин или майнят (добывают — ред.) биткоин. Вряд ли они захотят перейти на централизованную государственную криптовалюту. Я не думаю, что люди заинтересуются ею, если только биткоин не сделают незаконным, что, по сути, смешно", — рассказал Олшевич.
"Власти могут попробовать внедрить свою идею, но люди будут избегать этой криптовалюты. Это, конечно, хорошая идея, но я не уверен, что она заработает", — заключил он.