Создание Венесуэлой криптовалюты не решит проблем страны, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Введение единой национальной системы криптовалюты не поможет Венесуэле решить ее макроэкономические проблемы, заявил РИА Новости сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин.

Экономическая ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В воскресенье Мадуро сообщил, что страна создаст систему криптовалюты El Petro для преодоления финансовой блокады. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

"В глобальном плане в краткосрочной и среднесрочной перспективах макроэкономические и международные проблемы Венесуэлы это не решает", — считает Дворянкин.

"Если Венесуэла выпускает свою собственную криптовалюту, то к ней будут относиться так же настороженно, как и к существующей национальной валюте Венесуэлы. Насколько она будет кому-то интересна — большой вопрос. Если бы это был Китай, Россия или другой член из стран БРИКС — было бы совсем другое дело", — добавил он.

"С другой стороны, они (власти Венесуэлы — ред.) могут перейти на расчеты в существующих, общепризнанных и ликвидных криптовалютах, так как это позволяет обойти санкции благодаря анонимности. Правда, тут основные риски — огромная волатильность этих криптовалют", — указал эксперт.

Также, по его словам, при создании национальной криптовалюты властям страны необходимо, в первую очередь, обеспечить возможность повсеместного использования ее в стране. "А это дополнительные затраты как для государства, так и для бизнеса", — заключил Дворянкин.