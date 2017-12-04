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Экономика

Почти половину автодорожной части моста в Крым заасфальтировали

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (280)
11:5204.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. Архивное фотоУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Из 19 километров моста через Керченский пролив заасфальтировали почти девять, сообщил инфоцентр "Крымский мост". Также строители установили все опоры его автомобильной части.

Опоры готовы

Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Опоры под железную дорогу готовы наполовину. Отмечается, что работа над сооружением осложнялась тем, что 85 опор из 288 находятся в море.

Как рассказал представитель заказчика стройки Роман Новиков, мостовое полотно автодорожной части собрали уже на 95%.

В свою очередь, замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин сообщил, что строители максимально эффективно использовали летне-осенний период: установили арки моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку.

Зимой планируется продолжить установку опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодороги.

Заасфальтировали наполовину

Также Новиков сообщил, что из 19 километров моста строители полностью заасфальтировали почти девять.

Завершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017
© Фото : сайт строительства Крымского моста
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"На сегодня по направлению из Тамани в Керчь уложено восемь километров асфальтобетона по нижнему слою и семь километров — по верхнему. По направлению из Керчи в Тамань уложено пять километров асфальтобетона по нижнему слою и 1,6 километра — по верхнему", — рассказал он.

Таким образом, по его словам, длина полностью готовой проезжей части составляет 8,5 километра. Подрядчик дает гарантию на покрытие сроком на 12 лет.

Работы продолжатся весной — тогда строители будут работать на двух морских участках моста.

По словам Новикова, укладка асфальтобетона на пролетные строения отличается от асфальтирования статических участков из-за динамичности конструкции/ Поэтому дорожное полотно разделят на отдельные участки с применением деформационных швов.

"Мы рассчитали все показатели высотных отметок покрытия и на основании этих отметок выставили необходимые контролирующие приборы и деформационные швы. Мы добились того, чтобы водители минимально ощущали пересечение деформационных швов", — отметил он.

Когда соединят берега

Кроме того, Рыженькин заявил, что пролеты автодорожной части моста полностью соединят с фарватерными участками в конце декабря. По его словам, процесс надвижки пролетных строений довольно длительный и длится уже больше года.

Работы по строительству Крымского моста. Архивное фото
© Фото : сайт строительства Крымского моста
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Он отметил, что "15-20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с Таманского берега". Аналогичные работы ведутся со стороны Керчи, их также намерены завершить в конце месяца.

"Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с Таманского берега на Керченский", — сказал Рыженькин, уточнив, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Новиков, в свою очередь, уточнил, что основные цели по строительству моста, запланированные на этот год, достигнуты. По его словам, из 595 опор моста уже установили 444.

"Такая интенсивная организация работ в 2017 году вызвана тем, что сложные погодные условия в зоне строительства требуют, чтобы мы постоянно создавали задел. Учитывая, что впереди зима, мы постарались создать этот задел, чтобы в случае простоев по погодным условиям мы не сорвали общий директивный график", — добавил Новиков.

Выпады Киева

Он также отметил, что строители не обращают внимание на агрессивные выпады со стороны Киева.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
© РИА Новости / Стрингер
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"Мы больше увлечены какофонией звуков, которые создаются от строительной техники, работы механизмов и людей", — добавил он.

По его словам, все, кто участвует в строительстве, понимают уровень ответственности.

"Каждый специалист, кто работает на этой стройплощадке, понимает, что это большой инженерный вызов. Если говорить о рабочих, они стремятся получить эту работу. Работать здесь мало того что интересно, но и почетно", — заключил Новиков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные антироссийские санкции, чтобы остановить строительство.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Сложная часть завершена

По словам руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, проблем со сдачей моста в срок не будет.

"Это очень значительное событие. Технологии, которые используются при строительстве, для России просто уникальны. Эти технологии изобрели наши инженеры, и строят наши строители. Все это — колоссальная работа", — сказал он.

По его словам, самое сложное было — обеспечить надежность опор, надежность этого моста, поскольку грунт в этом районе очень подвижный, а сваи приходилось заколачивать на десятки метров.

Он также отметил, что и в плане обеспечения безопасности моста нет никаких проблем.

"С точки зрения безопасности тоже вопросов никаких нет — современные электронные способы позволяют мониторить всю ситуацию вокруг. Так что все угрозы со стороны Украины — это блеф, ничего они сделать не могут. Потому что и у них никаких возможностей нет, и мост достаточно хорошо охраняется. Я не вижу здесь никаких проблем. Так что все ждут окончания строительства", — заключил Рябов.

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив
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