ЦБ отозвал лицензии у двух банков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Банк России с четвертого декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Европейский стандарт" ("Евростандарт") и у краснодарского коммерческого банка "Новопокровский", говорится в сообщении регулятора.

Регулятор принял решение об отзыве лицензии у "Евростандарта" из-за неисполнения банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, Центробанк заявил об угрозе интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, в банке проводились "теневые" валютно-обменные операции, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности. А в ноябре в ходе проверки регулятору стало известно о хищении из кассы банка крупной денежной суммы.

Отмечается, что банк "Новопокровский" также не исполнял законодательство, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и ее достоверности.

Кроме того, бизнес-модель банка заключалась в агрессивном привлечении денежных средств населения и размещении их в активы неудовлетворительного качества. Сообщается, что руководство и собственники банка, по данным ЦБ, проводили "схемные" операции, чтобы не исполнять требования регулятора о формировании резервов на возможные потери.

Регулятор неоднократно применял в отношении обоих финансовых учреждений меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения. В банки назначили временную администрацию. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 18 декабря.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, "Европейский стандарт" на первое октября занимал 539-е место в банковской системе, а "Новопокровский" — 206-е.