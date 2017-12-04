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Строители заасфальтировали почти половину моста в Крым

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (278)
08:1704.12.2017
(обновлено: 09:01 04.12.2017)
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© Фото : Юрий Сафонов крым крымский мостСтроительство Крымского моста. Архивное фотоСтроительство Крымского моста. Архивное фото
© Фото : Юрий Сафонов крым крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Строители моста через Керченский пролив полностью заасфальтировали почти девять километров его покрытия при общей протяженности 19 километров, сообщил журналистам представитель заказчика строительства, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

Установка автодорожной арки Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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"Активно ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги. На сегодня по направлению из Тамани в Керчь уложено восемь километров асфальтобетона по нижнему слою и семь километров – по верхнему. По направлению из Керчи в Тамань уложено пять километров асфальтобетона по нижнему слою и 1,6 километра – по верхнему", – рассказал Новиков.

Таким образом, по его словам, длина полностью готовой проезжей части моста (нижний и верхний слой асфальтобетона) составляет 8,5 километра. Гарантия на покрытие автодорожной части моста составляет 12 лет. Продолжение дорожных работ намечено на весну 2018 года, они будут выполнены на двух морских участках моста, отметил Новиков.

Автомобильная и железнодорожная арки Крымского моста
© Фото : инфоцентр Крымский мост
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Укладка асфальтобетона на пролетные строения будет отличаться от асфальтирования статических участков из-за динамичности конструкции, сообщили строители. Поэтому дорожное полотно будет разделено на отдельные участки с применением деформационных швов.

"Мы рассчитали все показатели высотных отметок покрытия и на основании этих отметок выставили необходимые контролирующие приборы и деформационные швы. Мы добились того, чтобы водители минимально ощущали пересечение деформационных швов", – сказал Новиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Автомобильная и железнодорожная арки Крымского моста
© Фото : инфоцентр Крымский мост
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