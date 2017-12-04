МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Введение США санкций по отношению к российскому госдолгу, по самым пессимистичным оценкам аналитиков, может обвалить курс национальной валюты до 69 рублей за доллар перед президентскими выборами, однако такой девальвации, как в 2014 году, не произойдет.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против российской экономики. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Центробанк эффективно отреагирует на такой "вызов" и купирует его воздействие на валютный и долговой рынки страны, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

"Банк России уже не раз заявлял, что готовится к такому развитию событий. В этом случае, при прочих равных, курс доллара может прибавить порядка 2-3 рублей, после чего российская валюта начнет восстанавливаться", — полагает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

Текущий официальный курс рубля Банка России по отношению к американской валюте — 58,52 за доллар.

Два варианта

По мнению экспертов, возможны два варианта санкций в отношении госдолга. "Первый — запрет на владение всем российским госдолгом, как торгуемым, так и новым, и это наиболее жесткий вариант. Второй вариант — запрет на покупку новых выпусков госдолга", — отмечает Владимир Тихомиров из компании "БКС Глобал Маркетс".

Вероятность первого сценария небольшая — прежде всего, потому, что такие санкции также накажут и американских инвесторов, которым придется продавать российские бумаги с убытками, указывает он.

Принципиальным в первом случае также будет срок выполнения требований санкций, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг. "Худший вариант – срок в несколько недель со дня вступления решения в силу, мягким вариантом будет выглядеть срок, например, в 12 месяцев", — полагает Манько.

На текущий момент объем ОФЗ (облигаций федерального займа) на руках у иностранных инвесторов составляет порядка 30%, если же смотреть только на ликвидные бумаги, то может достигать и 45%, оценил Зварич.

"Запрет на покупку новых выпусков госбумаг — наиболее вероятный сценарий, но в таком случае эффект на рынок и рубль будет очень небольшой — прежде всего потому, что без новых выпусков облигаций Россия может обойтись, особенно если цены на нефть останутся на близких к сегодняшним высоким уровням", — добавил Тихомиров.

Специального разогрева рынка не будет

Если власти США запретят американским инвесторам покупать российские гособлигации, за ними могут последовать и другие иностранные инвесторы, чтобы не иметь проблем при работе в США, полагают экономисты.

Кроме того, некоторые эксперты опасаются, что для большей дестабилизации рубля США через дружественные банковские структуры попытаются нарастить долю иностранцев, владеющих долгом России, чтобы потом – перед выборами президента в России — продажи были более масштабными. Однако другие аналитики не видят смысла в таких действиях.

Вряд ли перед возможным введением ограничений операций с ОФЗ будет приказ дополнительно нарастить портфель для большего эффекта, так как это может принести заметные убытки инвесторам, считает Манько.

Рост стоимости российских облигаций при намеренной скупке будет стимулировать их продажу другими инвесторами, которые захотят воспользоваться возможностью и зафиксировать накопленную существенную прибыль, рассуждает Зварич.

"В итоге произойдет компенсация спроса со стороны ангажированных Америкой банковских структур, которые можно было бы использовать для того, чтобы затем обвалить рубль", — рисует схему экономист "Фридом Финанса".

Перспективы рубля

Тем не менее, даже без дополнительных шагов со стороны США быстрый выход иностранных инвесторов из ОФЗ существенно ударит по российскому валютному рынку, считают аналитики.

Рубль может отреагировать на быстрый выход иностранцев из ОФЗ падением вплоть до 10%, то есть, курс в отдельные торговые сессии может быть даже на уровне 65-66 рублей за доллар, оценил Манько. Однако в среднесрочной перспективе курс, скорее, вернется ближе к текущим уровням в 60-62 рубля, добавил он.

Самые пессимистические оценки прогноз падения курса рубля дает Александр Разуваев из компании "Альпари". Он ожидает, что национальная валюта обесценится на 15% в случае распродажи ОФЗ нерезидентами – то есть, доллар пробьет уровень 69 рублей.

"Это, конечно, не девальвация декабря 2014 года, когда доллар подскакивал до 80 рублей с 50 рублей, но и не самая приятная история", — оценил он.

Действия банка России

У Центрального банка есть набор инструментов для стабилизации ситуации на финансовом рынке, напоминает Манько.

"Во-первых, нужно сохранить привлекательность российского рынка для иностранцев, поэтому спешить с понижением ключевой ставки не стоит, чтобы доходность рублевых гособлигаций оставалась высокой и привлекательной для покупок", — сказал он.

Во-вторых, важно не допустить дефицита ликвидности на рынке – как рублевой, так и валютной, чтобы в случае необходимости российские банки смогли оперативно выкупить ОФЗ у иностранцев, единодушны аналитики.

Наконец, Банк России может напрямую или через Сбербанк покапать ОФЗ на рынке — накопленные международные резервы в 427 миллиардов долларов позволяют это сделать, считает Разуваев.

"Однако возможны и административные меры. Стоит напомнить, что после дефолта в августе 1998 года для нерезидентов в течение нескольких лет действовали ограничения в отношении долговых бумаг России и денежных средств, полученных ими в рамках реструктуризации", — указывает он.

"В России очень популярна точка зрения, что Минфин должен ввести мораторий на выплаты по суверенным долгам в пользу стран, которые ввели санкции против России. Но это, конечно, прежде всего, политическое решение", — заключает эксперт.