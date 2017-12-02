СМИ: три руководителя Uber покинули посты

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Три руководящих сотрудника онлайн-сервиса заказа такси Uber покинули свои посты на фоне сообщений о применяемых в компании методах конкуренции, передает телеканал CNBC со ссылкой на Uber.

Сообщается, что компанию покинут руководители из международной группы и подразделений по коммерческой деятельности и физической защите.

Ранее СМИ сообщали, что компания Uber обладала специальной командой, в задачи которой входило мешать продвижению судебных дел и шпионить за конкурентами. Бывший сотрудник компании Ричард Джейкобс рассказал о специальной команде во вторник на заседании федерального суда.

Кроме того, сообщалось об утечке данных компании. При взломе, который произошел в октябре 2016 года, были украдены имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей Uber по всему миру. Также в распоряжение хакеров попали личные данные 7 миллионов водителей, включая 600 тысяч номеров водительских удостоверений в США. Компания заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы удалить похищенные данные и сохранить все в тайне. По мнению Uber, хакеры не воспользовались полученной информацией.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.