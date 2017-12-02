РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Осторожно, биткоин: самые популярные схемы разводок с криптовалютой

08:0002.12.2017
05040
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетитель на конференции Russian Blockchain Week 2017 в МосквеПосетитель на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. С легкостью преодолев психологическую отметку в 10 тысяч долларов, биткоин почти сразу же перемахнул и планку в 11 тысяч, впоследствии, впрочем, немного скорректировавшись. Пока аналитики и финансисты гадают, сколько продлится такой головокружительный взлет, чем он подкреплен и станет ли биткоин угрозой для мировой экономики, мошенники держат руку на пульсе. Как устроены самые популярные схемы разводок с покупкой и продажей криптовалюты — в материале РИА Новости.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Биткоин в шаге от обвала: чем обернется передел рынка криптовалют

Фишинг с фейковых сайтов

Многочисленные фейковые сайты криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из проверенных способов обогащения для злоумышленников. Меняя одну букву в URL, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, на которых можно хранить или обменивать биткоины, эфиры и другую криптовалюту.

Цель фишеров — выкрасть регистрационную информацию или вынудить пользователя совершить операции с криптовалютой, которая в итоге окажется в кошельках мошенников.

Поисковые системы зачастую не проверяют, настоящий ли сайт или это его клон. Как результат — в рекламной выдаче (контекстные объявления, которые показываются поверх результатов поиска. — Прим. ред.) выплывают фишинговые ресурсы, на которые кликают огромное число пользователей.

Так, например, выглядит фишинговый ресурс кошелька для криптовалюты Etherium ("эфир"), расположенный по адресу https://myetherwallt[.]com и имеющий ошибку в названии ("wallt" вместо "wallet").

© MyetherwalltФейковый сайт myetherwallt.com
© Myetherwallt
Фейковый сайт myetherwallt.com

А вот реклама еще одного мошеннического клона кошелька с адресом myethlerwallet[.]eu. Интересно, что она показана в поисковой выдаче сразу над официальным веб-сайтом кошелька Etherium — MyEtherWallet.com.

Контекстная реклама фейкового сайта myethlerwallet.eu
Контекстная реклама фейкового сайта myethlerwallet.eu

Пирамиды и биткоин-депозиты

На тех, у кого уже есть какое-то количество криптовалюты и желание ее приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит, и обещают высокую доходность — например, по два-три процента в день.

Один из последних подобных проектов — Trinity, запустившийся летом этого года. Около трех месяцев сервис исправно выплачивал деньги, привлекая клиентов по реферальной программе: проценты по депозиту можно было увеличивать за счет привлеченных людей.

"В итоге Trinity схлопнулся, будучи примером классических пирамид, которые ранее использовались в других системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте", — отмечает Евгений Каминский, основатель компании "Криптомир", криптовалютный трейдер и майнер.

© USI TechПлатформа для инвестиций в биткоин USI Tech
© USI Tech
Платформа для инвестиций в биткоин USI Tech

Через Skype и Qiwi-кошелек

Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер.

"Сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег", — поясняет Каминский.

© РИА НовостиСайт электронной платежной системы QIWI
© РИА Новости
Сайт электронной платежной системы QIWI

Тройная схема

В тройной схеме продавец биткоинов, как правило, не участвует — взаимодействуют лишь мошенник и его жертва. Как правило, обманщик продает в интернете какой-то востребованный товар, например айфон, по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку дает не свою, а продавца биткоинов, который, в свою очередь, ожидает от мошенника денег за криптовалюту.

В результате продавец биткоинов получает денежный перевод, мошенник — биткоины, а человек, который хотел оплатить айфон, остается ни с чем.

В 99% случаев продавец биткоинов не знает, что деньги он получает от третьего лица. Но обманутый покупатель пишет заявление в полицию именно на него — ведь есть же данные карты, на которую он перевел деньги.

"Облачный майнинг"

Еще одна афера, связанная с биткоинами, — "облачный майнинг". По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.

© CoinMixОблачный майнинг CoinMix
© CoinMix
Облачный майнинг CoinMix

"На 90% "облачный майнинг" — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает "техническая проблема" либо на счет клиента зачисляются копейки", — объясняет криптовалютный трейдер.

Предоставить услугу честного "облачного майнинга" могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain. Это их побочный бизнес, и они действительно располагают свободными мощностями, которые и предлагают в аренду.

Развод на улице и криминал

Интерес к криптовалюте настолько велик, что им пользуются и уличные кидалы. Так, в октябре в Обнинске местный житель приобрел с рук два "биткоина", заплатив за них тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины "постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве

Эксперты подчеркивают: на данный момент не существует физических "эквивалентов" биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка. Одно время предпринимались попытки сделать "материальные" биткоины.

Так появились Casascius — монеты, в которые встроен кусочек бумаги с криптографическим ключом, покрытым голограммой. Этот код позволил получить доступ к кошельку и израсходовать номинал. Впрочем, когда у создателей возникли проблемы с законодательством, проект закрылся.

Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали. 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена