Курс доллара и евро резко подскочил выше 59 и 70 рублей

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Доллар и евро резко подскочили выше 59 и 70 рублей соответственно на вечерней сессии после новостей из США и несмотря на дорогую нефть, свидетельствуют данные торгов.
Нефть при этом продолжает расти и закрепляется выше отметки 63,5 доллара за баррель сорта Brent.
Скачок основных резервных валют против рубля пришелся на публикацию новостей о том, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона. Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
Кроме того, как сообщает телеканал ABC, Флинн готов давать показания против президента США Дональда Трампа.
Нынешний поворот в "деле Флинна" повышает геополитические риски российской валюты, говорят эксперты.