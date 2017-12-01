Курс доллара и евро резко подскочил выше 59 и 70 рублей

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Доллар и евро резко подскочили выше 59 и 70 рублей соответственно на вечерней сессии после новостей из США и несмотря на дорогую нефть, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.49 мск рос на 0,51 рубля — до 58,96 рубля, курс евро — на 0,71 рубля и равнялся 70,31 рубля. Ранее в пятницу доллар поднимался до 59,17 рубля, евро – до 70,56 рубля – максимумов за несколько дней.

Нефть при этом продолжает расти и закрепляется выше отметки 63,5 доллара за баррель сорта Brent.

Скачок основных резервных валют против рубля пришелся на публикацию новостей о том, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона. Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Кроме того, как сообщает телеканал ABC, Флинн готов давать показания против президента США Дональда Трампа.

Нынешний поворот в "деле Флинна" повышает геополитические риски российской валюты, говорят эксперты.