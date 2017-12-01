Орешкин рассказал о конкуренции в России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Серьёзный вред развитию конкуренции в РФ наносят региональный протекционизм, большое количество унитарных предприятий и некоторые принимаемые меры экономической политики, заявил в ходе конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В ходе пленарной сессии конференции министр выделил два важных пункта, без которых, по его словам, "никакого инвестиционного климата не будет".

"В первую очередь это, конечно же, конкуренция. Без создания конкурентных условий в российской экономике, справедливой конкуренции инвестиционный климат, насколько бы простыми не были эти процедуры, просто невозможен. Мы в стране сталкиваемся и с региональным протекционизмом, мы сталкиваемся и с засилием государства, особенно на среднем уровне. Что очень серьезно вредит конкуренции — это унитарные предприятия, которые появляются то там, то здесь и очень серьезно ограничивают конкуренцию", — рассказал Орешкин.

"Зачастую и федеральный центр принимает те или иные меры экономической политики, которые вносят искажающее влияние на конкуренцию. Это то, с чем нужно бороться. Нам нужно создавать такую конкурентную среду, которая будет притягивать инвестиции, а не отпугивать инвестиции", — заявил глава МЭР.

Вторым важным моментом спикер выделили особенность экономики 21 века.

"В отличие от экономики 20 века, которая была основана на зданиях, сооружениях, станках, 21 век — это экономика основанная в первую очередь на человеке, на его талантах. Поэтому создание качественной среды для реализации потенциала человека должно стать абсолютным приоритетом и ключевым элементом нового инвестиционного климата", — подытожил глава Минэкономразвития РФ.