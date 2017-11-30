В Госдуме предложили установить минимальные цены на вино

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Необходимо установить минимальные цены на бутылку вина, чтобы российский потребитель мог отличить настоящую винную продукцию от порошковой, заявил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

Он является одним из соавторов законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации", принятого Госдумой в первом чтении в начале ноября.

"Мы ставим перед собой цель защитить наших потребителей от того фальсификата и суррогата, который сегодня стоит на полках, в том числе порошковой продукции. Порошковые вина — это ни для кого не новость, что они есть в торговых сетях, по-прежнему. К сожалению, это для нашего российского рынка реальность… Мы выступаем за то, чтобы ввести минимальную цену на бутылку вина", — сказал журналистам Бахарев.

По его словам, это невозможно прописать в рамках закона, правительству придется принять отдельный нормативный акт.

"Сегодня возможность реализации порошкообразной продукции винодельческой как раз связана с тем, что эта продукция очень дешевая и является привлекательной для многих потребителей… Если стоит бутылка вина за 100 рублей и рядом за 200, то часто потребитель, кто-то сознательно, а кто-то по недомыслию, выберет ту, что дешевле, не понимая, что там натурального вина не может быть в принципе за эти деньги", — сказал депутат.