Нет никаких проблем с выплатой пенсий в полном объеме, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Пенсионном фонде РФ достаточно средств для выплаты пенсий в полном объеме, никаких проблем нет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Хочу официально абсолютно сказать и от имени правительства, и от имени Пенсионного фонда. В этом смысле все в порядке в Пенсионном фонде, деньги на выплату пенсий в полном объеме есть, и никаких проблем не будет вообще, никаких проблем не будет", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

"Другое дело, что нам просто нужно думать о том, каким образом правильно оптимизировать сами денежные накопления, как ими управлять, каким образом позиционировать государство в этой системе, взаимоотношения между федеральным бюджетом и Пенсионным фондом — это все задачи ближайших лет, но они никак не связаны с выплатами, где все абсолютно в порядке, тем более что пенсии касаются 43 миллионов человек", — добавил премьер.

По его словам, это чувствительная тема, "по которой не может быть никаких двусмысленностей. "Деньги есть, все будет выплачиваться", — отметил он.