Медведев рассказал об одной из самых главных проблем в России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев считает бедность "одной из самых кричащих проблем" современной экономики. Он сказал об этом в интервью российским телеканалам.

По словам премьера, данное явление "является оборотной стороной недоразвитости в экономике".

Медведев исключил возможность ситуации, при которой экономика была бы "в сломанном состоянии" и при этом не было бы бедных.

Председатель правительства считает важным, чтобы делались "реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью".

По прогнозам Всемирного банка, уровень бедности в России снизится в этом году до 12,9 процента и продолжит уменьшаться в 2018 и 2019 годах до 12,6 и 12,2 процента соответственно. В 2016-м отмечался рост показателя до 13,5 процента.

В конце сентября Росстат сообщил, что доля населения России с денежными доходами ниже прожиточного минимума по итогам первого полугодия снизилась на 0,2 процентного пункта в годовом выражении и составила 21,1 миллиона человек. Это 14,4 процента от общего числа жителей страны.