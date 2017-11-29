Администрация Трампа разрешила компании Eni бурение у побережья Аляски

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Администрация США разрешила нефтяной корпорации ENI бурение в море Бофорта на Аляске, свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), входящем в состав министерства внутренних дел США.
"Ответственная добыча ресурсов в Арктике является ключевым компонентом в достижении энергетического превосходства Америки", — заявил в связи с выдачей разрешения глава бюро Скотт Анджелл. По его словам, ведомство будет взаимодействовать с коренными жителями Аляски и представителями отрасли для того, чтобы процесс нефте- и газодобычи в Арктике был "продуманным и сбалансированным".
В ведомстве отмечают, что разрешение на разведывательные работы в районе континентального шельфа на Аляске было дано впервые за последние два года.
Весной этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий пересмотреть план разработки континентального шельфа и воздержаться от дальнейшего расширения морских заповедников. Таким образом он фактически отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который перед уходом с поста президента запретил бурение с целью добычи нефти и газа у побережья Аляски.
Обама назвал этот запрет экологически необходимым. Решение Трампа вызвало критику экологов и правозащитников.