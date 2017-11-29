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Экономика

Администрация Трампа разрешила компании Eni бурение у побережья Аляски

04:4729.11.2017
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Администрация США разрешила нефтяной корпорации ENI бурение в море Бофорта на Аляске, свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), входящем в состав министерства внутренних дел США.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Компания Eni U.S. Operating Co. Inc., дочернее предприятие нефтегазовой компании ENI Petroleum Co. Inc., подала в августе запрос на бурение разведывательной скважины на искусственном острове Спай (Spy Island) в море Бофорта. Ожидается, что работы могут начаться уже в декабре.

"Ответственная добыча ресурсов в Арктике является ключевым компонентом в достижении энергетического превосходства Америки", — заявил в связи с выдачей разрешения глава бюро Скотт Анджелл. По его словам, ведомство будет взаимодействовать с коренными жителями Аляски и представителями отрасли для того, чтобы процесс нефте- и газодобычи в Арктике был "продуманным и сбалансированным".

В ведомстве отмечают, что разрешение на разведывательные работы в районе континентального шельфа на Аляске было дано впервые за последние два года.

Добыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
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Согласно полученному компанией разрешению, она может приступить к бурению в федеральных водах после комплексной оценки местными сотрудниками BSEE технической составляющей проекта для обеспечения соблюдения всех стандартов безопасности.

Весной этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий пересмотреть план разработки континентального шельфа и воздержаться от дальнейшего расширения морских заповедников. Таким образом он фактически отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который перед уходом с поста президента запретил бурение с целью добычи нефти и газа у побережья Аляски.

Обама назвал этот запрет экологически необходимым. Решение Трампа вызвало критику экологов и правозащитников.

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