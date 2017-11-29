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Экономика

По щучьему велению: спекулянты взвинтили цены на икру

08:0029.11.2017
(обновлено: 08:57 29.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкЦех по производству красной икрыЦех по производству красной икры
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. Резкое подорожание красной и щучьей икры — свершившийся факт. Деликатес, без которого подавляющее большинство россиян не представляют себе новогоднее застолье, за последние несколько недель подорожал в опте на 40-50 процентов, а в рознице — на 30. Эксперты не исключают, что спекулятивный рост цен в декабре продолжится.

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Красная икра на Дальнем Востоке - спрос остается, несмотря на рост цен

Первыми ощутили повышение цен на икру лососевых жители дальневосточных регионов. В конце прошлой недели на местных рынках этот продукт стал стоить на треть дороже — примерно 5,5-6 тысяч рублей за килограмм. Это объясняется, в частности, возросшим спросом на красную икру в Японии, куда и начались ее поставки. Результат — снижение предложения на внутреннем рынке и подорожание.

Все вроде бы логично. Однако на этой неделе вслед за красной икрой почти в два раза подорожала и щучья. За баночку весом в 112 граммов, которую недавно можно было купить за 230 рублей, теперь придется выложить от 400 до 500, это примерно четыре тысячи рублей за килограмм.

Некоторые эксперты винят во всем спекулянтов, потому что других объяснений ситуации, сложившейся на рынке, у них нет. Результаты "красной путины" в 2017 году вполне удовлетворительны, а значит, дефицита быть не должно. Похожая ситуация — и с икрой щучьей. Ее последние десять лет добывают примерно около 500 тонн в год.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПутина на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Путина на Дальнем Востоке

Рыба ищет, где глубже

"Говорить о дефиците красной икры не приходится. По подсчетам аналитического отраслевого центра "Нацрыбресурс", исходя из объемов производства и экспорта, российский рынок красной икры оценивается в 10–13 тысяч тонн", — говорится в ответе пресс-службы Роскомрыболовства РИА Новости.

Лосось. Архивное фото
© Fotolia / Witold Krasowski
"Золотая" икра: запрет лова лосося в Амуре и провальная путина Сахалина

В ведомстве напомнили, что в 2014–2015 году произведено 11 тысяч тонн лососевой икры. В 2016 году был зафиксирован спад на 7,1 процента, до 10,5 тысячи тонн. За девять месяцев 2017 года рост производства составил 4,1 процента, до 12 тысячи тонн. При этом на 4,8 процента, до 65,66 тонны, сократился экспорт продукта.

"Анализ текущей ценовой ситуации "Нацрыбресурса" показывает, что средний рост цены на лососевую икру за год составил в регионах производства около 40 процентов", — констатируют в Роскомрыболовстве.

В качестве одного из факторов, дестабилизирующих цены на внутреннем рынке, по мнению представителей ведомства, может выступать изменение географии промысла лососевых видов рыб на Дальнем Востоке: объемы добычи на Сахалине сейчас снижаются, а на Камчатке увеличиваются.

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В России в 2019 году могут ввести маркировку черной и красной икры

В результате участникам рынка приходится искать новых контрагентов и изменять логистику доставки рыбы и икры. Это может приводить к локальному росту оптовых цен на последнюю, однако объективные причины скачкообразного ее подорожания в настоящее время отсутствуют, полагают в ведомстве.

"С августа по декабрь традиционно наблюдается существенный рост цен на икру — от 20 до 100 процентов. При этом розничные цены за этот период меняются незначительно. После новогодних праздников происходит снижение спроса на икру и падение цен", — указано в ответе Роскомрыболовства.

Дайте жалобную книгу

Примечательно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ситуацию пока не вмешивается. Заместитель руководителя ведомства Рачик Петросян в комментарии РИА Новости объяснил это тем, что ни жалоб относительно повышения цен на икру, ни другой достоверной информации по ситуации в этой сфере в ведомство не поступало.

"Стоит отметить, что цены на продовольственные товары, в том числе на рыбные изделия, во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков. В случае поступления жалоб либо иной информации, позволяющей сделать выводы о наличии признаков нарушений, ФАС примет все предусмотренные законом меры", — заверил Петросян.

Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ФАС не получала жалоб на завышение цен на красную икру и рыбу

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков напомнил, что к факторам, влияющим на цену любого продукта на рынке, относится не только предложение, но и спрос. Пока нет понимания, что происходит со спросом, утверждать, что в росте цен виновны спекулянты, некорректно, напомнил эксперт.

По словам Новикова, стремление участников рынка больше заработать не объясняет, почему именно в ноябре икра резко подорожала. Другое дело — изменение спроса перед новогодними праздниками. "Я бы предположил, что подорожание произошло под влиянием сезонности", — подчеркнул Новиков.

© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство на Камчатке
© РИА Новости
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке

Мы за ценой не постоим

Внутренний российский рынок из-за снижения доходов населения не сможет "переварить" и 20-процентное  повышение розничных цен на икру нового улова, что мы уже наблюдали, говорит старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Лов корюшки на Ладожском озере. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Российские рыбаки могут побить рекорд прошлого года по вылову

По ее словам, отечественные компании действительно могут воспользоваться ситуацией и нарастить экспортные поставки в Японию, где объемы производства деликатеса в этом году сократились на 40 процентов. Там сейчас можно заработать большие деньги, признает аналитик.

Однако в России из-за слишком высоких цен на икру практически неизбежен провал продаж, считает Бодрова. Причем случится это в так называемый высокий сезон, когда потребители закупают продукты для новогоднего стола.

Из-за жадности производителей россияне с низкими и средними доходами, болезненно реагирующие на куда менее резкие повышения цен, вынуждены будут отказаться от этого продукта. В итоге он останется невостребованным на складах и прилавках магазинов и может элементарно испортиться, полагает аналитик.

Такой риск действительно есть: срок хранения красной икры в банках — один год, в вакуумированной пластиковой таре — до пяти месяцев, в деревянных бочках с использованием консервантов — восемь месяцев, а без них — два месяца.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Timur Fedorov
ФАС пока пинка под зад не дашь, он не зашевелится.
09:16
29.11.2017
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santygo89
Россия щедрая душа. (не для своих)
08:23
29.11.2017
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