Ирак поддержал продление сделки ОПЕК+

ВЕНА, 28 ноя — РИА Новости. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби ожидает, что нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), 30 ноября примут решение о ее продлении.

"Решение (о продлении сделки — ред.) будет приниматься послезавтра", — рассказал аль-Лаиби журналистам. При этом, по его словам, нефтедобывающие страны обсуждают сейчас три варианта продления соглашения: шесть месяцев, девять месяцев или год. Однако министр не пояснил, с какого периода может начаться отсчет продления.

На вопрос, поддерживает ли сам Ирак продление венских соглашений, министр ответил: "Да, конечно".

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на три квартала — до конца марта 2018 года.