Эксперты предупредили о новом виде киберпреступлений в сфере блокчейна

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Компания Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности) ожидает увеличения к концу 2017 года количества атак на блокчейн-платформы и не исключает появления нового вида киберпреступлений, когда недобросовестные блокчейн-стартапы будут оправдывать пропажу средств деятельностью хакеров, говорится в отчете компании (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Злоумышленники не потеряют интерес к криптовалюте еще долгое время. Вопрос защищенности веб-ресурсов еще никогда не стоял так остро, как в ситуации с блокчейн-проектами и ICO, когда несанкционированный доступ к управлению сайтом и контентом означает потерю миллионов долларов за несколько минут. Вместе с ростом числа новых ICO к концу года ожидается и рост атак на блокчейн-платформы", — отметил аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко.

В Positive Technologies напомнили, что этим летом злоумышленники похитили около 30 миллионов долларов у пользователей криптовалютного кошелька Ethereum Parity из-за уязвимости в системе мультиподписи. По словам экспертов, эта атака стала самой дорогой в третьем квартале.

Кроме того, аналитики отмечают участившиеся инциденты, связанные с подменой адресов таких кошельков и потерей денежных средств пользователей. "Мы предостерегаем читателей от поспешных действий при переводе крупных денежных сумм на сомнительные проекты. Нельзя исключать и возможность появления нового вида киберпреступлений — создания заведомо недобросовестных блокчейн-стартапов, которые будут оправдывать пропажу средств деятельностью хакеров", — говорят эксперты.

Среди главных опасностей, которая подстерегает пользователей пиратского ПО, это риск загрузки на компьютер вредоносного ПО. Согласно исследованию, в последнее время помимо троянов-шифровальщиков, требующих выкуп за расшифровку файлов, на компьютеры жертв стали попадать майнеры криптовалюты (чаще других добывают криптовалюты Monero или Zcash). Так, в одном из случаев злоумышленники заработали за три месяца более 63 тысяч долларов.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к технологии блокчейн и криптовалютам, работающим на этой технологии. Ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ РФ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". При этом привлечение инвестиций в виде продажи новых криптовалют (ICO), по мнению регулятора, должно регулироваться по принципу первичного размещения акций (IPO), возможно, в несколько упрощенном варианте.