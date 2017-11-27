Законы цифрового мира: "Сколково" создаст правовую базу экономики будущего

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда "Сколково"
По каким правилам будет работать искусственный интеллект? Кто может считаться собственником "больших данных"? Какие законы должны соблюдаться при проведении ICO и оформлении сделок с помощью системы блокчейн? Ученые создали технологии, которые изменили наш образ жизни, — пришла пора написать законы для "цифрового" мира.
Напомню, что для реализации программы "Цифровая экономика" была образована автономная некоммерческая организация, учредителями которой выступили государственные и частные компании, в том числе и Фонд "Сколково". Наша общая цель — создать отечественные продукты и технологии, которые улучшат качество жизни людей.
Организованы центры компетенций и рабочие группы, которые займутся решением конкретных задач. Фонд "Сколково" отвечает за работу по нормативному регулированию цифровой экономики. Для этого мы собрали уже около 400 экспертов (из бизнеса и науки) и сформировали 14 групп. С их участием разработан план нормотворческой деятельности на ближайший период, который до конца года должен быть утвержден правительством. Реализация этого плана должна ускорить внедрение цифровых технологий в нашей экономике и повседневной жизни.
Стандарты для криптовалюты и блокчейн
Наши эксперты выявили на данный момент около 250 нормативных барьеров, мешающих распространению цифровых технологий. Это вовсе не означает, что придется внести 250 изменений в законы, — иногда нужна всего одна поправка для решения целого ряда вопросов. Речь идет о самых разнообразных отраслях.
Применение новых технологий не ограничивается финансовой сферой. Работа с распределенным реестром открывает огромные перспективы для многих компаний из других отраслей. Широкое использование технологии блокчейн возможно там, где требуется удостоверить какой-то факт. Я вижу перспективы применения блокчейн-технологии в сфере интеллектуальной собственности. Сейчас, напомню, авторские права в этой области не регистрируются — они возникают по факту создания произведения.
Перед нами также стоит задача создать условия для формирования цифровой среды доверия. Ведь даже торговля товарами в интернете фактически происходит пока в "серой" зоне. В Гражданском кодексе описаны процедуры купли-продажи в обычных магазинах, но нет адекватного регулирования сделок, совершаемых в Сети. Для заключения многих видов сделок (например, первичное открытие счета в банке) требуется личное присутствие. Юридические лица вынуждены работать с бумагой при совершении всех внешнеэкономических сделок в силу законодательства о валютном регулировании. Эти и многие другие операции технологически давно могут совершаться в электронном формате. В то же время правовые ограничения, связанные среди прочего с неразвитостью правил об идентификации субъектов оборота, не позволяют это делать. Я не говорю уже о более сложных действиях, например о смарт-контрактах, которые могут быть частично или полностью самоисполняемыми. Гражданский кодекс этого не допускает — согласно действующим нормам, исполнение контракта подразумевает активное поведение стороны.
Кому принадлежат "большие данные"?
Уже не нуждается в доказательстве утверждение, что информация стала активом. Капитализация предприятий, аккумулирующих данные о пользователях, существенно превосходит стоимость нефтяных гигантов. Работа с большими данными (big data) открывает огромные возможности перед компаниями из разных сфер экономики и может дать толчок развитию высокотехнологичных стартапов. Но только в том случае, если мы установим четкие правила сбора, хранения, использования и оборота информации.
При этом мы должны понимать, что собранная информация может быть использована и как инструмент для недобросовестной конкурентной борьбы. Самый безобидный пример — работа агрегаторов предложений по авиабилетам. Такие сайты могут выдавать пользователям достоверную информацию, но вместе с этим никто не мешает им ставить на первые места в выборке определенные компании, в том числе в зависимости от истории покупок или модели устройства, с которого обращается клиент. Должны быть механизмы борьбы с такими злоупотреблениями.
Есть несколько точек зрения на этот счет. Одни считают, что все, что связано с "большими данными", в том или ином виде должно находиться под контролем государства в целях обеспечения информационной безопасности.
Многие крупные компании, которые, собственно, и создали бизнес, позволяющий собирать и хранить данные, разумеется, уверены, что информация принадлежит им, и не хотят делиться ею со всеми. Их тоже можно понять. Те же социальные сети развивались долгие годы, вкладывали миллионы долларов в инфраструктуру и считают накопление данных своей заслугой.
Ожидаем, что в 2018 году на нашей площадке мы сформируем предложения по работе с "большими данными", предложим несколько сценариев регулирования, описав преимущества и недостатки каждого из них. После обсуждения можно будет приступить к разработке комплексной концепции, в которой будет определен на среднесрочную перспективу подход к регулированию оборота информации. В то же время ряд насущных проблем, думаю, будет реально решить на законодательном уровне еще в 2018 году.
Концепция для искусственного интеллекта
Интернет вещей и системы с искусственным интеллектом могут стать массовым явлением уже в ближайшие пять лет. Так что сейчас самое время установить принципы, по которым будут работать киберфизические системы, тем более что такие машины могут быть источником повышенной опасности. Скептики могут сказать, что рано думать о том, чего еще нет. Но, на мой взгляд, лучше уже сейчас иметь представление, что такое с законодательной точки зрения электронный разум — субъект или объект? Как идентифицировать искусственный интеллект, нужно ли его регистрировать и какими должны быть правила взаимодействия с человеком. Кому принадлежат права на интеллектуальную собственность, созданную киберсистемой, — программисту или производителю робота, или созданное роботом является общественным достоянием? И какой набор правил способен обеспечить безопасность человека, как должна быть устроена "красная кнопка", позволяющая отключить систему искусственного интеллекта? Одна из авторитетных позиций заключается в том, что придется ограничить сферу применения искусственного разума — в большинстве случаев он может служить лишь источником "второго мнения", но не должен принимать решения.
Много нерешенных вопросов и в сфере регулирования интернета вещей. Можно привести в пример одну из проблем — идентификации устройств. Дело в том, что во многих устройствах установлены сим-карты, с помощью которых обеспечивается связь с интернетом. По закону каждый владелец сим-карты должен быть идентифицирован — поэтому, например, директор какой-нибудь гостиницы, где установлена система "умный дом", должен покупать на свое имя сотню "симок". Понятно, что нельзя "привязывать" эти устройства к конкретному лицу. Один человек уже не в состоянии обеспечить контроль их надлежащего использования. Кроме этого, за каждой сим-картой закреплен отдельный номер, а ресурс нумерации ограничен и очевидно, что для миллионов устройств интернета вещей в ближайшем будущей его не хватит. И подобных нерешенных вопросов еще сотни.