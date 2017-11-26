Сбербанк выводит свои банкоматы из московского метро

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Банкоматы Сбербанка в московском метро будет заменены на банкоматы другого банка, который выиграл тендер Московского метрополитена, Сбербанк планирует принять участие в новом конкурсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"В настоящее время Сбербанк выводит устройства самообслуживания из метрополитена, так как тендер на установку устройств на территории метрополитена выиграл другой банк", — сказали в пресс-службе Сбербанка.

По факту объявления нового конкурса Московским метрополитеном Сбербанк планирует принять в нем участие. "Срок аренды истек в октябре. Устройства были установлены на 101 место", — уточнили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что ВТБ выиграл тендер на размещение банкоматов в метро, и победитель предыдущего тендера Сбербанк демонтирует свои банкоматы на станциях метро. По данным СМИ, установка банкоматов осуществляется в рамках выполнения условий тендера Московского метрополитена, который ВТБ выиграл в сентябре 2017 года сроком на 5 лет.