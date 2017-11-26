Россия готова поделиться с ОАЭ технологией шельфовой добычи углеводородов

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Россия готова предложить Объединенным Арабским Эмиратам уникальную технологию добычи углеводородов на шельфе, заявил в воскресенье на открытии российско-эмиратского бизнес-форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы уделяем большое внимание проектам геологоразведки, транспортировки и переработки нефти и газа. Сейчас мы занимаемся разработкой уникальной технологии шельфовой добычи углеводородов, готовы предложить эти наработки эмиратским партнерам", — сказал Мантуров.

Он отметил успешное сотрудничество между Россией и ОАЭ в третьих странах на примере сотрудничества на туркменском шельфе Каспийского моря с использованием созданной Объединенной судостроительной корпорацией платформы.