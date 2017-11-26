Парламент Туркмении принял госбюджет страны на 2018 год

АШХАБАД, 26 ноя — РИА Новости. Меджлис (парламент) Туркмении на 25-м заседании пятого созыва принял проект закона "О Государственном бюджете Туркменистана на 2018 год" и постановление "Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2016 год", сообщает государственное информагентство ТДХ.

В сообщении отмечается, что "в общем доходы госбюджета 2018 года составят 95508,5 миллиона манатов (более 95,508 миллиарда), в аналогичном объеме планируются и расходы".

В 2017 году доходы государственного бюджета предусматривались в объеме 103,571 миллиарда манатов, расходы — 104,871 миллиарда манатов. Таким образом, госбюджет на будущий год, меньше нынешнего госбюджета более чем на 8 миллиардов манатов в доходной части, и более чем на 9 миллиардов манатов в расходной.

Официальный обменный курс, установленный Центробанком Туркменистана, составляет 3,5 маната за 1 доллар США.

Как и в прошлые годы, доходная часть госбюджета на 2018 год будет сформирована, в основном, за счет нефтегазовой отрасли, химической промышленности, электроэнергетики, строительства и других отраслей.

Согласно законодательству, принятый парламентом закон "О Государственном бюджете Туркменистана на 2018 год", будет направлен президенту страны. После того, как глава государства подпишет этот закон, он вступит в силу.

Падение цен на мировом рынке энергоносителей продолжает оказывать негативное воздействие на экономику государств, богатых на нефтегазовые ресурсы, в том числе и Туркменистан. Туркменское правительство в этих условиях стремится ускорить переход экономики к рынку, провести диверсификацию экономики, сократить импорт и нарастить экспорт.