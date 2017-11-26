Россия предложила создать в ОАЭ крупный зерновой хаб

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Россия предлагает создать крупный зерновой хаб на территории ОАЭ для обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы предлагаем рассмотреть создание на территории ОАЭ крупного зернового хаба для хранения российского зерна с целью обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока", — сказал Мантуров на открытии седьмой межправительственной комиссии РФ и ОАЭ.