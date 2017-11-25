Стоимость биткоина превысила полмиллиона рублей

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Курс биткоина в субботу достиг очередного исторического максимума. Стоимость криптовалюты на электронной бирже Coindesk в ходе торгов поднялась до 8,7 тысячи долларов (около 508 тысяч рублей).

Максимальный результат курс биткоина показал около пяти вечера, его рост составил 5,6%. В течение дня стоимость колебалась в пределах от 8,156 до 8,725 тысяч долларов. По состоянию на 23.10 мск криптовалюта стоит 8,689 тысяч долларов.

Рекордно низкой отметки в 5,857 тысяч долларов в ходе торгов на бирже Coindesk курс биткоина достиг 12 ноября.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Центробанком до июля 2018 года подготовить поправки в законодательство, регулирующие процедуру размещения криптовалют. Также кабинет министро должен подготовить поправки по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт").

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров выразил мнение, что биткоин вряд ли получит правовое обоснование в российском законодательстве.