Стоимость биткоина превысила полмиллиона рублей

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Курс биткоина в субботу достиг очередного исторического максимума. Стоимость криптовалюты на электронной бирже Coindesk в ходе торгов поднялась до 8,7 тысячи долларов (около 508 тысяч рублей).
Максимальный результат курс биткоина показал около пяти вечера, его рост составил 5,6%. В течение дня стоимость колебалась в пределах от 8,156 до 8,725 тысяч долларов. По состоянию на 23.10 мск криптовалюта стоит 8,689 тысяч долларов.
Рекордно низкой отметки в 5,857 тысяч долларов в ходе торгов на бирже Coindesk курс биткоина достиг 12 ноября.
Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров выразил мнение, что биткоин вряд ли получит правовое обоснование в российском законодательстве.