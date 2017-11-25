Собянин заявил, что считать Москву "паразитом" абсолютно неправильно

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Москва отдает в федеральный бюджет только налогами один триллион рублей, каждый десятый пенсионер и пациент с полисом ОМС получает пенсию и медпомощь за счёт отчислений в фонды непосредственно от москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что столица нарастила налоги за счёт роста экономики, "теперь уже две трети всех поступлений во все регионы из федерального бюджета — это деньги из Москвы".
"Более того, отчисления в фонды — благодаря той политике, которая проводится, политике перераспределения — сегодня каждый десятый пенсионер нашей страны получает пенсию за счёт отчислений непосредственно москвичей. Каждый десятый человек, получающий медицинскую помощь по ОМС, получает деньги от средств, перечисленных москвичами", — сказал он.
"Поэтому считать Москву каким-то паразитом, который что-то высасывает, абсолютно неправильно. Наоборот, не будь Москвы, этих денег бы в стране не было", — добавил Собянин.