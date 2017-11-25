Собянин заявил, что считать Москву "паразитом" абсолютно неправильно

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Москва отдает в федеральный бюджет только налогами один триллион рублей, каждый десятый пенсионер и пациент с полисом ОМС получает пенсию и медпомощь за счёт отчислений в фонды непосредственно от москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва производит 21% ВРП (валовой региональный продукт — ред.), при этом имеет 17% доли региональных бюджетов… Все регионы получают из федерального бюджета трансфертов на сумму 1,5 триллиона. Москва только налогами отдаёт в федеральный бюджет триллион, ещё недавно давала 600 миллиардов", — сказал Собянин в ходе дискуссии с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным о роли агломераций в экономике страны.

Мэр отметил, что столица нарастила налоги за счёт роста экономики, "теперь уже две трети всех поступлений во все регионы из федерального бюджета — это деньги из Москвы".

"Более того, отчисления в фонды — благодаря той политике, которая проводится, политике перераспределения — сегодня каждый десятый пенсионер нашей страны получает пенсию за счёт отчислений непосредственно москвичей. Каждый десятый человек, получающий медицинскую помощь по ОМС, получает деньги от средств, перечисленных москвичами", — сказал он.

"Поэтому считать Москву каким-то паразитом, который что-то высасывает, абсолютно неправильно. Наоборот, не будь Москвы, этих денег бы в стране не было", — добавил Собянин.