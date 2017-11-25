Кудрин рассказал, что нужно для активного развития экономики

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Для активного развития экономики не менее 8% россиян должны хотеть открыть свой бизнес, сейчас такое желание наблюдается лишь у 2% трудоспособных граждан, заявил председатель совета Центра стратегических разработок, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
"В том числе нужно помочь вырасти количеству желающих открывать свой бизнес, преодолевать эти препятствия с 2% как минимум до 8%", — добавил он.
В ответ на вопрос, могут ли драйвером экономического развития России стать идеи зеленой экономики, Кудрин отметил, что "без необходимого уровня гражданской активности это все не заработает".