Кудрин рассказал о специфике перехода России на зеленую экономику

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Переход на зеленую экономику в России будет происходить с опозданием из-за достаточности углеводородной энергетики, заявил глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Зеленая экономика — это неизбежное будущее, и мир будет быстро переходить на такие более экологичные, в том числе возобновляемые, виды энергии. В России немножко будет с опозданием это происходить в силу избытка и достаточности углеводородной энергетики", — сказал Кудрин в ходе Общероссийского гражданского форума.

Однако он отметил, что некоторые продвинутые компании в России уже начали работать в этом направлении, и привел в пример Росатом.

Кудрин также считает, что экологические требования будут наращиваться достаточно серьезно. "И в наших предложениях есть предложения по усилению экологической безопасности. Это элемент качества жизни, современного качества жизни, поэтому здесь прогресс по ужесточению правил экологических и переход на более экологичные виды энергетики будет происходить достаточно быстро, просто эскалация будет этих вещей в ближайшие лет шесть-семь", — спрогнозировал общественный деятель.

По его мнению, России нужно "торопиться" при создании экологичных и щадящих для окружающей среды видов технологий.