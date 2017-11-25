Эквадор договорился о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией

МЕХИКО, 25 ноя – РИА Новости. Эквадор и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) договорились о сотрудничестве.

"Сегодня (в пятницу) мы подписали соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве с Вероникой Никишиной, министром по торговле ЕЭК, чтобы укрепить наши торговые связи", — написал в Twitter эквадорский министр внешней торговли Пабло Кампана.

ЕЭК является постоянно действующим наднациональным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Уже в феврале 2018 года должны начаться переговоры о поставках эквадорской продукции на рынок ЕАЭС, насчитывающий в общей сложности 182 миллиона человек, отмечает министерство внешней торговли Эквадора.

В ходе своего пребывания в Москве Кампана также провел встречу с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. По итогам встречи министерство внешней торговли Эквадора сообщило, что стороны обсудили поставки из Эквадора креветок, которые сейчас уже занимают 11% российского рынка, а также увеличение торговли и инвестиций.