Россия поддерживает продлении сделки ОПЕК+, заявил Новак

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Россия в целом поддерживает продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи после марта 2018 года, рассматриваются разные варианты, сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, мы видим, что цена сбалансировалась и вышла на достаточно приемлемый уровень в районе 60 и выше долларов за баррель марки Brent, инвестиции начали уже в 2017 году расти, а до этого они 2015-2016 год падали. Тем не менее, мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка, и сегодня практически все выступают за то, что необходимо продлить сделку дополнительно для того, чтобы достичь окончательных целей. В принципе, Россия тоже поддерживает такие предложения, рассматриваются разные варианты", – приводится ответ Новака телеканалу РБК на сайте министерства.

По его словам, детали пролонгации сделки стороны рассмотрят 30 ноября в Вене, где встретятся представители стран, входящих и не входящих в ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Вопрос о дальнейшем продлении сделки планируется обсудить 30 ноября в Вене на заседании всех 24 стран-участниц соглашения.