Новак призвал следить за изменениями в Газовой директиве ЕС

САНТА-КРУС (Боливия), 24 ноя — РИА Новости. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что проект "Северный поток-2" полностью соответствует действующему европейскому законодательству, однако необходимо следить за процессом возможного внесения поправок в Газовую директиву ЕС, которые могли бы распространить правила "третьего энергопакета" на будущие морские участки газопроводов.

Сейчас такие участки под эти требования не попадают. К числу же подобных газопроводов, в частности, может быть отнесен "Северный поток-2". Так, ранее еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете сообщал, что ЕК готовит эти изменения с тем, чтобы избежать в будущем повторения конфликтной ситуации, подобно той, что сложилась сейчас с "Северным потоком-2".

Однако Новак считает, что "Северный поток-2" соответствует всем требованиям существующего европейского законодательства, и ничего дополнительного принимать для этого проекта не требуется.

"Я не уверен, что такой законопроект, в принципе, имеет право на жизнь. Здесь нужно, скорее, следить за процессом и относиться к этому юридически. Сейчас этот газопровод, в первую очередь, носит коммерческий характер, его реализуют коммерческие компании, и он соответствует всем требованиям европейского законодательства на сегодняшний день. Ничего дополнительного принимать не требуется", — сказал Новак журналистам.

Еврокомиссия в ноябре согласовала свои предложения по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Их цель — сделать так, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем трансграничным газопроводам там, где они проходят по территории ЕС. К таким принципам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Сейчас на морские газопроводы, такие как "Северный поток-2", эти принципы не распространяются. Однако, согласно поправкам к директиве, эти нормы смогут действовать только там, где трансграничные газопроводы проходят по территории ЕС. Касательно применения законодательства к другим частям таких трубопроводов Еврокомиссия предлагает международные переговоры.