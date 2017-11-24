"Черная пятница": не обманешь — не продашь

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. В этом году "черная пятница" пришлась на 24 ноября. Однако в действительности сроки проведения шире: 23—26 ноября. Накануне Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой принять закон о распродажах. Соответствующие предложения направлены в Минпромторг.

В России "черная пятница" проходит четвертый раз. В этом году, по прогнозам, в ней собирается принять участие каждый второй россиянин. И не удивительно: магазины устроили настоящий аттракцион неслыханной щедрости. Так, покупателям обещают дисконт на брендовую одежду от 40 до 95 процентов. Парфюмерию и косметику можно будет приобрести со скидкой от 50 процентов и выше. Ретейлеры электроники объявили о снижении цен на 70-90 процентов.

Однако опыт глобальных распродаж свидетельствует, что покупатели не застрахованы от обмана со стороны продавцов. Магазины, пользуясь ажиотажным спросом, пытаются реализовать залежалый товар, причем подчас дороже, чем в обычные дни.

В АКИТ считают, что ситуацию исправит закон, в котором будут установлены четкие правила проведения распродаж и различных скидочных акций, закреплен понятийный аппарат и определена ответственность для нарушителей.

За рубежом подобные меры уже применяются. В частности, в Евросоюзе действует специальная директива, в которой прописаны требования к проведению распродаж. Например, в Италии каждый год власти утверждают официальный календарь скидочных акций. В другое время магазины тоже могут объявлять распродажи, но для этого каждый раз требуется отдельное разрешение. За нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

Встретить Рождество без товарных остатков

"Черная пятница" пришла в Россию, впрочем, как и в другие страны мира, из США. Глобальные распродажи американские магазины начали практиковать полвека назад, чтобы избавиться от товарных остатков. Стоит ли говорить, что покупатели Нового Света оценили этот маркетинговый ход. У них есть реальная возможность раз в год в определенный день приобретать электронику, одежду и косметику за смешные деньги.

Сбывшаяся американская мечта к России имеет лишь опосредованное отношение. За четыре года у многих российских покупателей сложилось твердое убеждение, что именно во время "черных пятниц" их пытаются обмануть.

И для этого есть основания. Едва ли не самая распространенная схема: накануне распродажи магазины повышают цены, а в день проведения акции либо ставят старые ценники, либо даже более высокие.

Так, в прошлом году, по данным Hi-Tech Mail.Ru, площадка Lightinthebox.com объявила, что флагманский смартфон Huawei P9 по цене 85 тысяч рублей в "черную пятницу" будет продаваться за 40 тысяч. При этом продажи Huawei P9 стартовали в России с 39 990 рублей.

Еще пример обмана покупателей — площадка Rumall.com предложила за 15 тысяч рублей смартфон Kenxinda R7S, якобы стоивший до этого в два раза дороже. На деле же стоимость данного аппарата составляет не более 12 тысяч рублей.

Ввести в правовое поле

Инициатива АКИТ, касающаяся закона о распродажах, заслуживает внимания, считает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. Этот шаг позволит сделать скидочные акции в России более цивилизованными, защитит права покупателей и продавцов.

"Закон призван исключить обман, установить четкий график распродаж, чтобы потребитель точно знал, когда будут скидки, и мог подгадать свой бюджет", — подчеркнула она.

В США "черная пятница" — это почти культовое событие для торговых сетей и миллионов покупателей, продолжила Кокорева. Этого дня ждут целый год, часто люди занимают очередь возле магазина с ночи, чтобы купить товар со скидкой, напомнила она.

"А в России от "черной пятницы" — пока только одно название. Тотальных распродаж не происходит, акции проводят немногие магазины и на узкий перечень товаров, а скидки редко достигают 50 процентов", — подчеркнула Кокорева.

Большинство акций и "сезонных распродаж" автомобилей поддерживается автопроизводителями, соответственно условия подобных общих акций приблизительно одинаковы у всех дилеров, сообщил ria.ru зампред правления ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Зиновьев.

По его словам, начиная с 2016 года, на авторынке России проводятся широкомасштабные распродажи — "черные пятницы" с участием многих дилерских центров. В рамках этих акций устанавливаются наиболее выгодные условия покупки автомобилей.

"Безусловно, присутствует желание игроков рынка зарабатывать больше. В связи с этим бывают случаи, когда некоторые дилеры демпингуют и снижают цены. Так они привлекают покупателей и выигрывают по штукам, а не по маржинальности сделок", — пояснил Зиновьев.

Автодилеры, как и другие представители торговли, заинтересованы в принятии закона, который поможет регулировать ценообразование при проведении глобальных скидочных акций и поставит всех игроков в равные конкурентные условия, заключил собеседник ria.ru.

По закону или по совести

"Плодить очередной закон под весьма небольшой пласт отношений вряд ли целесообразно", — говорит эксперт Союза потребителей Российской Федерации Антон Недзвецкий.

По его мнению, для того, чтобы сделать распродажи в России цивилизованными, можно обойтись поправками в закон "О рекламе" и закон "О защите прав потребителей", которые регулируют данные отношения.

С таким подходом согласен член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Он назвал инициативу АКИТ в настоящее время избыточной. "Есть федеральный закон "О торговле", регулирующий торговую деятельность, отношения между продавцами и покупателями. Распродажа — это точно такая же торговля, только по другим ценам. Все уже отрегулировано. Не очень понятно, зачем принимать отдельный закон", — напомнил депутат.

По словам Щапова, в действующем законодательстве определено, что предприятие торговли само определяет ассортимент и цены на продаваемые товары, а также приемы и способы, с помощью которых они продаются. Значит, если магазин или торговая сеть планируют устроить распродажу, то препятствий для этого нет.