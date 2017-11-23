Россельхознадзор заподозрил "Ашан" в торговле санкционными сырами

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор проводит административное расследование после обнаружения в магазинах ритейлера "Ашан" сыра, являющегося санкционным с высокой долей вероятности, сообщает ведомство в четверг.

В сентябре управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку ООО "Аллгой", в складских помещениях которого была обнаружены сыры общим весом 1,223 тысячи килограмм, не имеющие маркировки, содержащей необходимую информацию о производителе, без ветеринарно-сопроводительных документов и прочих идентифицирующих признаков. Выявленная обезличенная продукция была изъята из оборота и уничтожена в соответствии с законодательством РФ.

"Пятнадцатого ноября в ходе проверки торговой сети "Ашан" на прилавках гипермаркета управлением были выявлены сыры "Блю Делис", "Горгонзола", "Санта Россо", "Чеддер", "Дорблю", производителем которых, согласно маркировке, является ООО "Аллгой"…. На основании проверок, указывающих на высокую вероятность того, что данная продукция была поставлена из стран, на ввоз в РФ продукции из которых был наложен запрет… управлением проводится административное расследование", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверки ведомство планирует направить запрос в прокуратуру. Учитывая повсеместную реализацию санкционной продукции на прилавках магазинов, Россельхознадзор также направит официальный запрос в адрес Роспотребнадзора с просьбой предоставить информацию о работе этого ведомства по пресечению реализации санкционной продукции в торговых сетях и интернет-магазинах.

Ранее в ноябре Россельхознадзор обратился в прокуратуру с просьбой согласовать проверку компании "Аллгой" после обнаружения в магазинах ритейлера Metro санкционного сыра "Дорблю".