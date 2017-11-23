Россельхознадзор заподозрил "Ашан" в торговле санкционными сырами

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор проводит административное расследование после обнаружения в магазинах ритейлера "Ашан" сыра, являющегося санкционным с высокой долей вероятности, сообщает ведомство в четверг.
"Пятнадцатого ноября в ходе проверки торговой сети "Ашан" на прилавках гипермаркета управлением были выявлены сыры "Блю Делис", "Горгонзола", "Санта Россо", "Чеддер", "Дорблю", производителем которых, согласно маркировке, является ООО "Аллгой"…. На основании проверок, указывающих на высокую вероятность того, что данная продукция была поставлена из стран, на ввоз в РФ продукции из которых был наложен запрет… управлением проводится административное расследование", — говорится в сообщении.
Ранее в ноябре Россельхознадзор обратился в прокуратуру с просьбой согласовать проверку компании "Аллгой" после обнаружения в магазинах ритейлера Metro санкционного сыра "Дорблю".