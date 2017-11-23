В Москве завершился международный форум "Московский бизнес - диалог ШОС"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Шестой международный форум "Московский бизнес — диалог ШОС", организованный секретариатом делового совета Шанхайской организации сотрудничества и деловым клубом ШОС, завершился в Москве, говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к ежегодному заседанию Совета глав правительств членов ШОС, которое пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Сочи. Форум собрал более 200 представителей бизнес-сообществ из стран-членов организации. Участники обсудили вопросы проектного сотрудничества, координации национальных программ, экономического развития, взаимодействия среднего и малого бизнеса, а также новые тренды в глобальном экономическом развитии, такие, как использование технологий блокчейн и криптовалют, беспилотный транспорт и электронную торговлю.

Открывая заседание, специальный представитель президента России Бахтиер Хакимов подчеркнул, что в контексте современных интеграционных процессов "ШОС стремится быть в тренде", объединяя усилия стран-участниц для сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта "Один пояс – один путь", подключения АСЕАН, а в перспективе и ЕС к созданию единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию Дениса Кравченко, сегодня ШОС приобрела новое звучание в условиях санкций со стороны западных стран против РФ. "Мы еще более укрепились в понимании того, кто есть наши настоящие друзья и партнеры", — отметил депутат.

Представитель посольства Китая в РФ, советник по торгово-экономическим вопросам Чжао Цюань отметила, что "за 16 лет ШОС создала яркие примеры взаимовыгодного регионального экономического сотрудничества нового типа". С начала этого года товарооборот Китая и стран-членов ШОС увеличился на 18,7% и составил 159 миллиардов долларов, а общий объем инвестиций Китая в государства ШОС составил 84,6 миллиарда долларов.

По словам директора делового клуба ШОС Дениса Тюрина, основным результатом работы форума станет обращение участников к совету глав правительств государств-членов ШОС. "В нем найдут отражение новые идеи предпринимательского сообщества наших стран, направленные на развитие ШОС как центра международных экономических инноваций", — пояснил организатор мероприятия.

В работе форума также приняли участие исполнительный секретарь делового совета ШОС Сергей Канавский, заместитель председателя совета министров республики Крым Георгий Мурадов, первый вице-президент ПАО "Газпромбанк" Денис Шулаков, проректор РАНХиГС Андрей Марголин, глава российского представительства комитета содействия международной торговле КНР Сюй Цзинли, член правления Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик и другие.