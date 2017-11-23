БЕРЛИН, 23 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Дальнейшие действия ЕК в отношении распространения третьего энергопакета на "Северный поток"-2 трудно предугадать, но с российской точки зрения этот газопровод не подпадает под этот пакет, заявил журналистам в Берлине глава российского координационного комитета форума "Петербургский диалог", председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Какие дальнейшие действия (ЕК) — трудно предугадать, но пока мы считаем, что он не подходит под третий энергопакет со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал Зубков.

Еврокомиссия летом запросила у стран Евросоюза мандат на переговоры с российской стороной о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток-2". Поскольку труба идет по морю, на нее не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета. Пока этот мандат не выдан, так как не все страны Евросоюза поддержали идею. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорил ранее, что вряд ли в ближайшие месяцы можно ждать единства государств ЕС в этом вопросе.

Еврокомиссия рассматривает возможность внесения поправок в газовую директиву ЕС, которые могли бы распространить правила третьего энергопакета на будущие морские участки газопроводов, которые сейчас под эти правила не подпадают, говорил РИА Новости в июле вице-президент ЕК Марош Шефчович. ЕК готовит эти изменения с тем, чтобы избежать в будущем повторения ситуации с "Северным потоком-2", сообщал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.