Большинство россиян не могут назвать свою зарплату достойной, показал опрос

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Большинство российский работников не считают свою заработную плату достойной, гласят данные опроса, проведенного Службой исследований HeadHunter.

"Служба исследований HeadHunter опросила 9 560 российских работников и выяснила, что 69% отечественных специалистов не могут назвать свою заработную плату достойной, — данный показатель остался прежним по сравнению с аналогичным исследованием 2016 года. В нынешнем году, как и в предыдущем, достойной свою заработной плату считают только 3% от общего числа опрошенных", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию 2016 года 30% респондентов заявили, что им не хватает зарплаты на основные траты, в текущем же году доля таких опрошенных увеличилась на 5%. Что касается возрастного среза – наибольшая доля респондентов, которым недостаточно заработной платы для покрытия основных расходов, представлена в возрастной категории от 36 до 45 лет – 40%.

Отвечая на вопрос, как они спасаются с недостатком денег, 30% респондентов сообщили, что подрабатывают дополнительно. Кроме того, 28% заявили, что для решения финансовых трудностей принимают помощь супруги/супруга. Согласно данным опроса, среди представителей профессиональных областей, подработка наиболее популярна в сфере науки и образования – 45% испытывающих недостаток зарплаты подрабатывают.

Основной статьей расходов в 2017 году по-прежнему остается еда, об этом заявили 79% опрошенных. Также среди трёх основных статей расходов респонденты указывают коммунальные платежи (40%) и расходы на аренду жилья/выплату ипотеки (32%).

Говоря об уровне зарплат, в топ-3 входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область – 62, 47 и 46 тысяч рублей соответственно. Больше всего довольны своими зарплатами жители Нижегородской области (26%), Москвы (26%) и Тюменской области (25%). Как показал опрос, наиболее довольны своими зарплатами работники области добычи сырья (39%).

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 17 октября по 7 ноября 2017 года среди 9560 российских работников.