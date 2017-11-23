Суд снизил сумму взыскания с HSBC в рамках "дела Браудера"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Краснодар) уменьшил с 1,4 до 1,2 миллиарда рублей сумму взыскания с двух структур европейского банковского холдинга HSBC — московского "Эйч-эс-би-си Банка" и компании HSBC Management (Guernsey) Limited – в пользу калмыцкого ООО "Дальняя степь", фигурирующего в уголовном "деле Браудера".

Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления, суд, рассмотрев кассационную жалобу "Эйч-эс-би-си Банка", частично изменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые привлекли "дочек" HSBC к субсидиарной ответственности по обязательствам "Дальней степи".

Калмыцкая компания, как установил суд первой инстанции, была подконтрольна возглавляемому Уильямом Браудером фонду Hermitage Capital и использовалась, как считают российские следственные органы, для финансовых махинаций. Арбитраж Калмыкии в августе по требованию конкурсного управляющего "Дальней степи" Кирилла Ноготкова привлек HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк" к субсидиарной ответственности в качестве лиц, контролировавших компанию до ее банкротства.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовное дело в отношении двух фигурантов выделено из "большого дела", возбужденного еще в 2004 году. Расследование "нового" дела завершено, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и выводом за рубеж акций компании "Газпром", общий ущерб, по подсчетам МВД, составил 3,5 миллиарда рублей.

Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.