Минпромторг поддержал идею ввести в России день скидок

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает идею ввести "белую субботу", когда товары российских производителей будут продаваться со скидкой, сказал журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в ходе пленарного заседания ранее в четверг заявил о том, что его партия выступила с инициативой ввести "белую субботу".

"Мы поддерживаем предложение. Но это должно быть волеизъявлением производителей и ритейла. Ритейл и так достаточно часто проводит такие акции. Если для этого потребуются и будут приняты дополнительные нормы законодательства, правила, то почему нет. На сегодняшний день я не вижу, что мешало бы субъектам хозяйственной деятельности проводить такие акции", — сказал Евтухов.