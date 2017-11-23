Госдума установила особенности создания ТОР в закрытых моногородах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о нераспространении особого порядка создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), одновременно являющиеся моногородами.
С другой стороны, начиная с 2017 года, законом предусмотрена возможность в соответствии с особым порядком создавать ТОР на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.
В связи с этим принятым в четверг законом однозначно определяется, что особый порядок создания ТОР не будет распространяться на ЗАТО, включенные в перечень моногородов. Это позволит создавать территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО с учетом общего порядка создания ТОР.