Магаданский аэропорт подал в суд на авиакомпанию "ВИМ-Авиа" из-за долгов

МАГАДАН, 23 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Руководство аэропорта "Магадан" подало иск в арбитражный суд к авиакомпании "ВИМ-Авиа" с требованием вернуть долги на сумму 6,22 миллиона рублей, сообщил РИА Новости в четверг заместитель директора аэропорта Сергей Кулясов.

"Авиакомпания "ВИМ-Авиа" задолжала аэропорту Магадана за наземное обслуживание и пользование гостиницей. По контракту, она должна была платить вперед, но мы сделали исключение, понимая, что иначе пострадают пассажиры. Однако в итоге долги так и не были погашены, поэтому мы вынуждены были обратиться в суд", — сказал Кулясов.

Он пояснял, что до прекращения полетов "ВИМ-Авиа" выполняла в Магадан ежедневные рейсы из Москвы.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.